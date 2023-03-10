Стройная и красивая: 60-летняя Деми Мур пришла на фэшн-шоу в прозрачной блузке

Деми Мур посетила фэшн-шоу бренда Versace, состоявшегося в Западном Голливуде, Калифорния. Для своего выхода актриса выбрала достаточно интересный образ total black.

На ней была прозрачная блузка, поэтому зона декольте выглядела пикантно, приталенный жакет, брюки-клеш, поверх которого она надела асимметричную юбку со стразами. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Деми. Обула она кожаные туфли на высокой платформе.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Аутфит звезда дополнила идеально ровной укладкой, макияжем смоки-айс и серьгами-кольцами с бриллиантами. В руке она держала черную сумку.

На показ Мур пришла в компании своей беременной дочери – 34-летней Румер Уиллис, одевшей черное мини-платье, пальто и атласные босоножки на высокой платформе и каблуке.

Румер Уиллис и Деми Мур / Фото: Associated Press

Румер Уиллис и Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми и Румер сидели в первом ряду показа и выглядели как сестры.

Румер Уиллис и Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, шоу Versace посетила также 76-летняя Шер, появившаяся вместе со своим молодым бойфрендом.

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