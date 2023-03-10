Стройная и красивая: 60-летняя Деми Мур пришла на фэшн-шоу в прозрачной блузке

Актриса продемонстрировала на показе интересный образ.
Деми Мур посетила фэшн-шоу бренда Versace, состоявшегося в Западном Голливуде, Калифорния. Для своего выхода актриса выбрала достаточно интересный образ total black.
На ней была прозрачная блузка, поэтому зона декольте выглядела пикантно, приталенный жакет, брюки-клеш, поверх которого она надела асимметричную юбку со стразами. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Деми. Обула она кожаные туфли на высокой платформе.
Аутфит звезда дополнила идеально ровной укладкой, макияжем смоки-айс и серьгами-кольцами с бриллиантами. В руке она держала черную сумку.
На показ Мур пришла в компании своей беременной дочери – 34-летней Румер Уиллис, одевшей черное мини-платье, пальто и атласные босоножки на высокой платформе и каблуке.
Деми и Румер сидели в первом ряду показа и выглядели как сестры.
Напомним, шоу Versace посетила также 76-летняя Шер, появившаяся вместе со своим молодым бойфрендом.
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