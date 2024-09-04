Стройная и красивая: Арабелла Чи поделилась новыми снимками в купальнике

Модель наслаждается отпуском на средиземноморском курорте.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" — Арабелла Чи — опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха на Сен-Тропе.
На них блондинка в стильном черном купальнике демонстрирует стройную фигуру и красивый загар.
Волосы Арабелла распустили и закинули их на одну сторону. На лице у нее не было макияжа. Пляжный аутфит Чи дополнила золотыми серьгами, цепочками с подвесками и браслетами.
"Магическое время", – подписала девушка фото.
Напомним, ранее Арабелла Чи позировала на фоне розовой стены в стильном белом бикини из рельефной ткани и с золотой фурнитурой.
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