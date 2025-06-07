Стройная и красивая: бразильская модель в белом бикини похвасталась стройной фигурой

Синди Мелло

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Бразильская модель Синди Мелло восхитила своих подписчиков новыми пляжными снимками в Instagram.

Манекенщица устроила себе фотосет на морском побережье. Она позировала в минималистическом белом бикини, которое отлично подчеркнуло ее красивый загар. А еще Синди продемонстрировала стройную спортивную фигуру.

Синди Мелло

Ее вьющиеся волосы развел ветер, а на лице был максимально натуральный макияж.

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Синди Мелло

Напомним, британская модель Джессика Гейл в золотистом купальнике похвасталась пышной грудью.