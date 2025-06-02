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- Шоу-бизнес
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Стройная и красивая: Элизабет Херли в голубом купальнике похвасталась стройной фигурой
59-летняя актриса находится в отличной физической форме.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram архивную фотографию с отдыха.
Актриса предстала на снимке в голубом бикине собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз похвасталась стройной фигурой и соблазнительным бюстом.
У нее была волнистая укладка, насыщенный макияж и серьги в ушах.
Напомним, Элизабет Херли посетила ужин по случаю открытия «Orizzonti | Rosso» в Риме в ярко-розовом платье с глубоким декольте.