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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Стройная и красивая: Элизабет Херли в голубом купальнике похвасталась стройной фигурой

59-летняя актриса находится в отличной физической форме.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли опубликовала в Instagram архивную фотографию с отдыха.

Актриса предстала на снимке в голубом бикине собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз похвасталась стройной фигурой и соблазнительным бюстом.

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Instagram Элизабет Херли

У нее была волнистая укладка, насыщенный макияж и серьги в ушах.

Напомним, Элизабет Херли посетила ужин по случаю открытия «Orizzonti | Rosso» в Риме в ярко-розовом платье с глубоким декольте.

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