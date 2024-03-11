Стройная и красивая: Ева Лонгория в элегантном платье позировала на красной дорожке "Оскара"

48-летняя актера выглядела прекрасно на главном кинособытии года.

Ева Лонгория посетила 96-ю церемонию вручения наград американской киноакадемии "Оскар", которая состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке актриса продемонстрировала элегантный аутфит, который ей очень идет.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На ней было вечернее черное платье макси от бренда Tamara Ralph с обнаженными плечами, пикантным декольте и шлейфом. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Лонгория дополнила образ туфлями от Stuart Weitzman и роскошными бриллиантовыми украшениями от Bucherer Fine. Она распустила волосы и сделала макияж смоки-айс.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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