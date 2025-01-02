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Стройная и красивая: папарацци подловили 53-летнюю актрису в купальнике на пляже в Малибу

Стройная и красивая: папарацци подловили 53-летнюю актрису в купальнике на пляже в Малибу

Стройная и красивая: папарацци подловили 53-летнюю актрису в купальнике на пляже в Малибу

Брук Берк / Фото: Getty Images

Брук Берк находится в отличной физической форме.

Американская актриса, фотомодель и ведущая реалити-шоу – Брук Берк – попала в объективы папарацци во время отдыха на пляже в Малибу в Лос-Анджелесе.

Брук продемонстрировала красивую стройную фигуру в купальнике, состоявшем из плавок кораллового оттенка и лифа с красно-бело-синим принтом.

Брук Берк / © Getty Images
Брук Берк / Фото: Getty Images

У Берк были распущены волосы, нежный макияж, серьги-кольца в ушах и браслеты на запястье.

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