Стройная и красивая: папарацци подловили 53-летнюю актрису в купальнике на пляже в Малибу

Брук Берк находится в отличной физической форме.
Американская актриса, фотомодель и ведущая реалити-шоу – Брук Берк – попала в объективы папарацци во время отдыха на пляже в Малибу в Лос-Анджелесе.
Брук продемонстрировала красивую стройную фигуру в купальнике, состоявшем из плавок кораллового оттенка и лифа с красно-бело-синим принтом.
У Берк были распущены волосы, нежный макияж, серьги-кольца в ушах и браслеты на запястье.
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