Стройная и красивая: Шанина Шейк продемонстрировала нежный лук в лавандовом платье

33-летняя австралийская модель и звезда бренда белья Victoria's Secret находится на Лазурном побережье.

Шанину Шейк фотографы запечатлели в отеле Martinez в Каннах, куда она приехала на кинофестиваль.

Модель продемонстрировала красивый нежный образ. На ней было закрытое шелковое длинное платье лавандового оттенка с драпировкой спереди. Наряд Шейк скомбинировала с черными остроносыми ботильонами на каблуках и небольшой черной сумочкой.

Шанина Шейк / Фото: Getty Images

Она сделала гладкий пучок, макияж с черными стрелками и молочный маникюр. Уши Шанина украсила золотыми серьгами с россыпью камней.

Напомним, Шанина Шейк на красной дорожке Каннского кинофестиваля сияла в вишневом платье-бюстье от бренда Zuhair Murad. Но общее впечатление от образа модели испортила помятая ткань наряда.

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