Стройная и красивая: телезвезда в "голом" платье с кружевом вышла на красную дорожку

Маура Хиггинс / © Getty Images

Звезда реалити-шоу "Остров любви" Маура Хиггинс в смелом образе посетила церемонию вручения премии Pride Of Britain Awards 2025 в Лондоне.

На красной дорожке она появилась в "голом" черном корсетном платье миди с кружевом, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд был без бретелек и имел сзади пышный хвост-шлейф из фатина, который создавал эффект пышной юбки.

Маура Хиггинс / © Getty Images

Аутфит Маура дополнила черными остроносыми босоножками на шпильках. Хиггинс собрала волосы в прическу и уложила на лоб челку, сделала макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и помадой ягодного оттенка. Из украшений она использовала лишь бриллиантовые серьги-гвоздики.