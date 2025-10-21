- Дата публикации
Стройная и красивая: телезвезда в "голом" платье с кружевом вышла на красную дорожку
34-летняя Маура Хиггинс в пикантном образе позировала фотографам на светском мероприятии.
Звезда реалити-шоу "Остров любви" Маура Хиггинс в смелом образе посетила церемонию вручения премии Pride Of Britain Awards 2025 в Лондоне.
На красной дорожке она появилась в "голом" черном корсетном платье миди с кружевом, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд был без бретелек и имел сзади пышный хвост-шлейф из фатина, который создавал эффект пышной юбки.
Аутфит Маура дополнила черными остроносыми босоножками на шпильках. Хиггинс собрала волосы в прическу и уложила на лоб челку, сделала макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и помадой ягодного оттенка. Из украшений она использовала лишь бриллиантовые серьги-гвоздики.