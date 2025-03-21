Стройная и обольстительная: британская звезда реалити в купальнике устроила фотосет на яхте

Джессика Гейл любит делиться с подписчиками в соцсети своими пикантными фото.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – порадовала фолловеров в Instagram новой серией снимков с отдыха.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

В этот раз блондинка устроила горячий фотосет на яхте. Джессика была одета в стильный красный купальник.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Девушка соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя стройную фигуру и соблазнительный пышный бюст.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Напомним, Джессика Гейл в белом бикини, которое прекрасно подчеркнуло ее красивый загар, соблазнительно позировала на пляже.

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