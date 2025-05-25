Стройная и помолодевшая: 87-летняя Джейн Фонда в платье с цветами ошеломила своим роскошным видом

Джейн Фонда / © Associated Press

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Джейн Фонда своим роскошным видом произвела настоящий фурор на красной дорожке церемонии закрытия 78-го Каннского кинофестиваля.

Джейн Фонда / © Associated Press

87-летняя актриса предстала перед фотокамерами в элегантном аутфите. На Джейн было белое платье макси приталенного силуэта с небольшим шлейфом, которое для него создал бренд Oscar de la Renta.

Джейн Фонда / © Associated Press

Сетчатый верх наряда был украшен цветочными аппликациями из пайеток, жемчужин и камней.

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Джейн Фонда / © Associated Press

Свой образ актриса дополнила объемной укладкой с локонами, макияжем с пышными накладными ресницами и розовой помадой, а также красным маникюром. Уши Джейн украсила элегантными серьгами с драгоценными камнями, а руки – кольцами.

Джейн Фонда / © Associated Press

Напомним, Джейн Фонда на церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе предстала в пудро-розовом платье макси с черным узором от Armani Privé, расшитом блестками.