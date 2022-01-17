Стройная и сексуальная: Екатерина Бужинская показала новые фото в ярком купальнике

Артистка наслаждается отдыхом и фотографируется в купальниках.

Екатерина Бужинская взбудоражила воображение подписчиков новыми пикантными снимками из отпуска в Доминиканской республике.

Певица продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру в разноцветном купальнике с флористическим принтом.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Катя похвасталась не только подтянутой фигурой, но и пышным бюстом. Она выглядела соблазнительно.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Свой пляжный лук артистка дополнила халатом-туникой с таким же принтом, повязкой на голову и очками в зеленой оправе.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Певица в Доминикане уже четвертый раз. И каждый раз она восхищается местными людьми – они там добрые, искренние, приветливые и открытые. А еще звезда отметила, что там – белоснежные пляжи и нет смертельно опасных змей, пауков и рыб.

Ранее певица в перламутрово-изумрудном бикини сверкнула на камеру небольшой частью своих сексуальных ягодиц.

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