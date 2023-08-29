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Стройная и сексуальная: игривая Элизабет Херли обнаженной загорала на арбузе

Стройная и сексуальная: игривая Элизабет Херли обнаженной загорала на арбузе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
193
Время на прочтение
1 мин
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Стройная и сексуальная: игривая Элизабет Херли обнаженной загорала на арбузе

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

58-летняя актриса показала, как отдохнула в бассейне.

Элизабет Херли часто делится с подписчиками снимками из своей повседневной жизни. На этот раз звезда опубликовала в Instagram пикантное видео с отдыха, который она провела в бассейне.

Актриса игриво позировала обнаженной на надувном матрасе в виде ломтика арбуза. Херли выглядит стройно и сексуально.

"Просто плыву на кусочке арбуза", – подписала видео Лиз.

Но обычно актриса выкладывает фотографии, на которых она хвастается идеально фигурой в стильных купальниках.

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Дата публикации
Просмотры
193
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