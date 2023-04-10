Стройная и сексуальная: как выглядит обнаженной 56-летняя Холли Берри

Актриса на свой возраст может себе позволить демонстрировать свое обнаженное тело в соцсети.
Холли Берри порадовала фолловеров в Instagram откровенной фотографией.
На ней актриса предстала обнаженной. Звезда позировала на балконе, ловя лучики солнца и попивая белое вино из бокала. Обнаженную грудь она прикрыла рукой.
В свои 56 лет Берри выглядит невероятно – у нее стройная и сексуальная фигура.
"Я делаю то, что хочу", – подписала Холли фото.
Еще она выложила пляжный снимок, на котором изображена в платье-халате с тигровым принтом. Лук Берри дополнила очками с леопардовыми вставками.
Напомним, на церемонию "Оскар" Холли пришла в платье с разрезом до бедра и без трусов.
Читайте также: