Стройная и сексуальная: как выглядит обнаженной 56-летняя Холли Берри

Актриса на свой возраст может себе позволить демонстрировать свое обнаженное тело в соцсети.

Холли Берри порадовала фолловеров в Instagram откровенной фотографией.

На ней актриса предстала обнаженной. Звезда позировала на балконе, ловя лучики солнца и попивая белое вино из бокала. Обнаженную грудь она прикрыла рукой.

Холли Берри / Фото: Instagram Холли Берри

В свои 56 лет Берри выглядит невероятно – у нее стройная и сексуальная фигура.

"Я делаю то, что хочу", – подписала Холли фото.

Еще она выложила пляжный снимок, на котором изображена в платье-халате с тигровым принтом. Лук Берри дополнила очками с леопардовыми вставками.

Холли Берри / Фото: Instagram Холли Берри

Напомним, на церемонию "Оскар" Холли пришла в платье с разрезом до бедра и без трусов.

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