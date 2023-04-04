Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Стройная и сексуальная: Надя Дорофеева в кроп-топе засветила грудь

Стройная и сексуальная: Надя Дорофеева в кроп-топе засветила грудь

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
276
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Стройная и сексуальная: Надя Дорофеева в кроп-топе засветила грудь

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Певица пополнила гардероб стильной обновкой.

Надя Дорофеева порадовала фолловеров в Instagram новой порцией снимков, на которых она продемонстрировала стильный лук.

Артистка примеряла серый костюм из жатой ткани, состоявший из юбки макси и кроп-топа с длинными рукавами. Обула она черные ботинки на высокой грубой подошве.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

На одной из фотографий Дорофеева подняла руки и ее топ подскочил, засветив часть груди. Это выглядело соблазнительно.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

А еще певица похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Надя выложила еще одно загадочное фото, на котором изображена половина ее лица. На носу у нее было металлическое украшение.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

"Разноцветная", — подписала снимок артистка.

Напомним, Надя Дорофеева откроет сезон весенних концертов в Osocor Residence. Она выступит с новой концертной программой.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
276
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация