Стройная и сексуальная: Николь Шерзингер в блестящем платье с вырезом между грудью сияла на вечеринке

Экс-звезда The Pussycat Dolls в гламурном образе появилась на ивенте в Лондоне.

Николь Шерзингер организовала вечеринку для актерского состава своего нового шоу Sunset Boulevard, которая состоялась в ресторане MAINE в Лондоне.

Николь выбрала для своего появления гламурный соблазнительный аутфит. На ней было асимметричное блестящее платье с прозрачным низом, украшенное камнями, бисером и пайетками. Наряд имел разрез спереди и косой вырез на туловище, между грудью. Бюстгальтер отсутствовал и это придавало луку Шерзингер сексуальности.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

Образ она дополнила серебряными туфлями на шпильках. Волосы Николь собрала в гладкий высокий хвост и сделала макияж с акцентом на бордовой помаде. В ушах были массивные бриллиантовые серьги-гвоздики. Темно-бордовый маникюр завершил лук артистки.

Шерзингер продемонстрировала стройную фигуру и отличное чувство стиля.

Напомним, Николь Шерзингер на вечеринку в отеле Savoy пришла в элегантном платье со шлейфом от бренда Tony Ward.

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