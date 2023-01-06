Стройная и сексуальная: участница "Холостяка-12" позировала в бикини на отдыхе

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Александра Мудрая – опубликовала в Instagram фото с отдыха.

На нем Саша предстала в бикини шоколадного оттенка, поверх которого надела легкую белую рубашку. Рубашка не помешала девушке сверкнуть стройной и сексуальной фигурой.

Александра Мудрая/Instagram

На шее у Мудрой было белое ожерелье, а на плече висел шоппер с принтом.

Напомним, на церемонии роз Александра появилась в мини-платье с откровенным глубоким декольте, которое придало ее луку сексуальности, и верхом из органзы.

Читайте также: