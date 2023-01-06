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Стройная и сексуальная: участница "Холостяка-12" позировала в бикини на отдыхе

Стройная и сексуальная: участница "Холостяка-12" позировала в бикини на отдыхе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
838
Время на прочтение
1 мин
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Стройная и сексуальная: участница "Холостяка-12" позировала в бикини на отдыхе

Александра Мудрая/Instagram

Саша Мудрая похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике.

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Александра Мудрая – опубликовала в Instagram фото с отдыха.

На нем Саша предстала в бикини шоколадного оттенка, поверх которого надела легкую белую рубашку. Рубашка не помешала девушке сверкнуть стройной и сексуальной фигурой.

Александра Мудрая/Instagram / ©
Александра Мудрая/Instagram

На шее у Мудрой было белое ожерелье, а на плече висел шоппер с принтом.

Напомним, на церемонии роз Александра появилась в мини-платье с откровенным глубоким декольте, которое придало ее луку сексуальности, и верхом из органзы.

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Дата публикации
Просмотры
838
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