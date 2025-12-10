ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
131
1 мин

Стройная и улыбающаяся: 67-летняя Джейми Ли Кертис в кожаном платье вышла на красную дорожку

Американская актриса пришла на мероприятие в отличном настроении.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис посетила премьеру комедийного фильма "Элла Маккей" в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе, в котором она сыграла.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Актриса вышла на красную дорожку в образе total black. На ней было кожаное приталенное платье миди с заклепками и драпировкой, кофта и капроновые колготы. Наряд Кертис дополнила черными лакированными туфлями и клатчем-конвертом.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

У Джейми была стильная короткая прическа, макияж в бежево-нюдовых тонах, оптические очки на лице, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах, цепочка с подвеской на шее, браслет, часы и кольцо на руках.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Напомним, Джейми Ли Кертис вместе с Линдсей Лохан снялись в новой забавной фотосессии.

