Стройная и улыбающаяся: 67-летняя Джейми Ли Кертис в кожаном платье вышла на красную дорожку
Американская актриса пришла на мероприятие в отличном настроении.
Джейми Ли Кертис посетила премьеру комедийного фильма "Элла Маккей" в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе, в котором она сыграла.
Актриса вышла на красную дорожку в образе total black. На ней было кожаное приталенное платье миди с заклепками и драпировкой, кофта и капроновые колготы. Наряд Кертис дополнила черными лакированными туфлями и клатчем-конвертом.
У Джейми была стильная короткая прическа, макияж в бежево-нюдовых тонах, оптические очки на лице, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах, цепочка с подвеской на шее, браслет, часы и кольцо на руках.
Напомним, Джейми Ли Кертис вместе с Линдсей Лохан снялись в новой забавной фотосессии.