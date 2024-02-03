Стройная и яркая: звезда фильма "Аргайл" в платье бананового цвета вышла в свет

Главная героиня шпионской комедии "Аргайл" – Брайс Даллас Говард – попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.

Актриса выглядела ярко. На ней было платье миди с драпировкой бананового цвета, хорошо сидевшее на ее стройной фигуре.

Брайс Даллас Говард / Фото: Getty Images

Свой образ Брайс дополнила желтыми босоножками с цветочным принтом на высокой платформе и каблуках.

Говард сделала красивую прическу с локонами и насыщенный макияж с помадой ягодного оттенка.

Напомним, в прошлый раз Брайс Даллас Говард сходила на радио в теплом костюме светло-мятного цвета с бирюзовыми ромбами, состоявшим из укороченного свитера и длинной юбки.

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