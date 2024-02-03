Стройная и яркая: звезда фильма "Аргайл" в платье бананового цвета вышла в свет

Брайс Даллас Говард очень идут яркие наряды.
Главная героиня шпионской комедии "Аргайл" – Брайс Даллас Говард – попала в объективы папарацци в Нью-Йорке.
Актриса выглядела ярко. На ней было платье миди с драпировкой бананового цвета, хорошо сидевшее на ее стройной фигуре.
Свой образ Брайс дополнила желтыми босоножками с цветочным принтом на высокой платформе и каблуках.
Говард сделала красивую прическу с локонами и насыщенный макияж с помадой ягодного оттенка.
Напомним, в прошлый раз Брайс Даллас Говард сходила на радио в теплом костюме светло-мятного цвета с бирюзовыми ромбами, состоявшим из укороченного свитера и длинной юбки.
Читайте также: