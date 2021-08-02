Стройная Изабель Гулар в бикини показала неидеальный загар и идеальные ягодицы

36-летняя бразильская модель поделилась новой фотографией с отдыха на греческом острове Миконос.
Изабель Гулар не перестает хвастаться перед фолловерами в Instagram своей безупречной фигурой.
На этот раз манекенщица опубликовала снимок, на котором она позирует топлес спиной к камере и в красных стрингах на завязках.
Изабель продемонстрировала неидеальный загар – следы от другого купальника – и идеальные ягодицы и тонкую талию.
Свой лук она дополнила косичкой, золотыми украшениями и солнцезащитными очками.
Ранее Изабель хвасталась безупречной фигурой спереди.
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