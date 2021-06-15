Стройная Изабель Гулар в мини-шортах покрутила ягодицами перед камерой

Супермодель отправилась в отпуск.
36-летняя бразильская топ-модель Изабель Гулар прилетела на отдых в Португалию и остановилась в Лиссабоне.
На прогулку по городу модель надела белый топ с откровенным декольте и белые мини-шорты. Свой летний образ Изабель дополнила красной мини-сумочкой через плечо и кроссовками Nike. Гулар сняла видео у популярного среди туристов лиссабонского трамвая №28 – это уже визитная карточка города.
Фигура модели выглядит отлично, ведь она много времени уделяет занятиям спортом и питанию. Хотя в сториз показала, что немного расслабила режим и попробовала какую-то местную сладкую выпечку.
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