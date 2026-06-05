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- Шоу-бизнес
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Стройная Керри Вашингтон в золотом платье Oscar de la Renta блистала на светской церемонии
49-летняя актриса получила премию Gotham Television Awards.
Керри Вашингтон посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards, которая состоялась в Нью-Йорке. Актриса получила награду Spotlight Tribute за достижения в карьере и в частности за роль в сериале «Несовершенные женщины» (Imperfect Women).
Для такого события звезда выбрала роскошный образ. Она была одета в золотое платье макси от бренда Oscar de la Renta, которое имело халтер. Наряд прекрасно подчеркнул стройный силуэт Вашингтон.
Аутфит Керри дополнила туфлями от Aquazzura, пышной прической, вечерним макияжем, нюдовым маникюром, длинными серьгами-люстрами и кольцами с камнями.
Напомним, Керри Вашингтон на радиоэфире в Нью-Йорке появилась с челкой и в кожаном пальто.