Стройная Керри Вашингтон в золотом платье Oscar de la Renta блистала на светской церемонии

Керри Вашингтон / © Associated Press

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Керри Вашингтон посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards, которая состоялась в Нью-Йорке. Актриса получила награду Spotlight Tribute за достижения в карьере и в частности за роль в сериале «Несовершенные женщины» (Imperfect Women).

Керри Вашингтон / © Associated Press

Для такого события звезда выбрала роскошный образ. Она была одета в золотое платье макси от бренда Oscar de la Renta, которое имело халтер. Наряд прекрасно подчеркнул стройный силуэт Вашингтон.

Керри Вашингтон / © Associated Press

Аутфит Керри дополнила туфлями от Aquazzura, пышной прической, вечерним макияжем, нюдовым маникюром, длинными серьгами-люстрами и кольцами с камнями.

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Керри Вашингтон / © Associated Press

Напомним, Керри Вашингтон на радиоэфире в Нью-Йорке появилась с челкой и в кожаном пальто.

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