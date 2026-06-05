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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
73
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1 мин

Стройная Керри Вашингтон в золотом платье Oscar de la Renta блистала на светской церемонии

49-летняя актриса получила премию Gotham Television Awards.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Керри Вашингтон

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards, которая состоялась в Нью-Йорке. Актриса получила награду Spotlight Tribute за достижения в карьере и в частности за роль в сериале «Несовершенные женщины» (Imperfect Women).

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Для такого события звезда выбрала роскошный образ. Она была одета в золотое платье макси от бренда Oscar de la Renta, которое имело халтер. Наряд прекрасно подчеркнул стройный силуэт Вашингтон.

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Аутфит Керри дополнила туфлями от Aquazzura, пышной прической, вечерним макияжем, нюдовым маникюром, длинными серьгами-люстрами и кольцами с камнями.

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Напомним, Керри Вашингтон на радиоэфире в Нью-Йорке появилась с челкой и в кожаном пальто.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
73
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