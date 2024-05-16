Стройная Жасмин Тукс в бикини отдохнула в сауне

33-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – между многочисленными съемками и светскими выходами решила устроить себе день релакса и посетить ультракрасную сауну.

На фото, которыми модель поделилась в Instagram, она позирует в деревянной кабине в белом бикини. Ее волосы собраны в пучок, а на лице, естественно, нет макияжа.

Фото: Instagram Жасмин Тукс

Фигура Жасмин выглядит потрясающе, а ведь модель в феврале 2023 года стала впервые мамой, она родила дочь, которую назвала Мия Виктория. Отцом малышки является муж модели – исполнительный директор Snapchat, сын вице-президента Эквадора – Хуан Давид Борреро.

Фото: Instagram Жасмин Тукс

Фото: Instagram Жасмин Тукс

Напомним, ранее Жасмин Тукс показала, как во время беременности позировала обнаженной. Модель была в одних трусах и жакете, накинутом на одно плечо. Автором фото стал фэшн-фотограф Джером Дюран.

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