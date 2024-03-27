Стройная Жизель Оливейра в красном бикини позагорала на яхте

30-летняя бразильская модель Жизель Оливейра стала героиней рекламной компании бренда Bikini Bible и примерила новые модели купальников.

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Она позировала на яхте в бикини со стрингами, принимала душ прямо на борту и много загорала в эффектных позах.

Жизель Оливейра / Фото: Instagram Жизель Оливейра

Также примерила бикини из люрекса – купальники именно из такой ткани будут в тренде этим летом.

Напомним, ранее модель Жизель Оливейра показывала фото с бразильского карнавала. Она позировала для фото в розовом корсете с шипами, красной мини-юбке, а также в колье с подвесками в виде клубник.

Жизель Оливейра / Фото: Instagram Жизель Оливейра

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