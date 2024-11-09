Сумка, о корой почти не говорят: любимый аксессуар Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Говоря о Кэрри Брендшов - героине сериала "Сес в бьолшом городе" - все в первую очередь вспоминают ее странные отношения с мужчинами, туфли Manolo Blahnik и сумки "багет" от Fendi. Однако почему-то абсолютно без внимания остается еще один аксессуар - сумки от бренда Sonia Rykiel.

Сара Джессика Паркер с сумкой Sonia Rykiel / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что этот бренд остался незамеченным, Сара Джессика Паркер практически регулярно появлялась с ними как в оригинальном шоу, так и в сиквеле под названием "И просто так…". Сумки Sonia Rykiel характерны тем, что он обычно сделаны из мягкой кожи, имеют мягкую ручку, а также украшены каким-то декором. Чаще всего на них можно увидеть заклепки или камни.

Кэрри Брэдшоу очень любила этот бренд и часто носила. У героини было много таких сумок разных размеров и оттенков.

Сара Джессика Паркер с сумкой Sonia Rykiel / Фото: Getty Images

Бренд Sonia Rykiel был основан французским дизайнером Соней Рикель еще в 60-х годах. Женщина работала в сфере моды на протяжении всей жизни и скончалась в 2016 году в возрасте 86 лет. За свою многолетнюю карьеру Соня завоевала звание иконы парижского шика и ее часто называли королевой трикотажа.

Сумка от Sonia Rykiel / Фото: Getty Images

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