Сумка Блейк Лайвли, изготовленная для Met Gala, была декорирована иллюстрациями ее детей

Блейк Лайвли / © Associated Press

38-летняя актриса Блейк Лайвли на модном мероприятии, которое состоялось в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, дополнила свое роскошное платье от Versace не менее роскошной сумкой. Тема мероприятия была «Искусство костюма», а дресс-код — «Мода — это искусство», но Блейк выбрала не известное произведение искусства, а рисунки своих детей.

«Мы пытались найти какое-то известное, знаковое произведение искусства, чтобы использовать его и сделать вид, будто оно в рамке. А потом я сказала: „Слушай, если вы все равно будете делать что-то на заказ, может, сделаете изображение моих детей?“» — рассказала она Vogue на красной дорожке.

«Каждый из моих детей нарисовал акварельную картину. Все четверо это сделали, так что они как бы со мной, потому что я тоже застенчивая и мне просто нравится иметь детей рядом. Разве это не особенно?» — продолжила она, шутя: «Если честно, я, пожалуй, могла бы спрятать их под платьем. Надо было их туда и пронести», — сказала она намекая на огромную юбку платья.

Рисунки украсили милую и романтичную сумочку от Judith Leiber, украшенную также стразами и камнями. Это была уникальная и особенная вещь, которая добавила всему образу смысла.

«Ее любовь к блеску и легкий оттенок причудливости делают ее клиенткой мечты», — сказала Яна Матесон, главный креативный директор Judith Leiber, добавляя: «Клатч этого сезона, украшенный рисунками ее детей, — это особенно трогательная деталь. Мы использовали новую форму минодьер с четырьмя гранями, чтобы можно было включить рисунок каждого ее ребенка».

