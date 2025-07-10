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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Сумку Джейн Биркин продали на аукционе за рекордную сумму

Оригинальную сумку Birkin от бренда Hermès, которая принадлежала самой актрисе Джейн Биркин, продали на аукционе Sotheby’s 10 июля.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Hermès Birkin

Hermès Birkin / © Associated Press

Аксессуар создали в 1985 году специально для Джейн и он стал прототипом всех последующих моделей сумок Birkin и назван в ее честь.

Джейн Биркин / © Getty Images

Джейн Биркин / © Getty Images

Оригинал отличается от продающихся сейчас версий размером, несъемным ремешком и формой заклепок на дне. Также внутренняя молния аксессуара сделана не Birkin.

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

На сумке много потертостей, царапин и следов от наклеек. Известно, что Джейн очень любила украшать аксессуар разными безделушками и брелками, что стало ее фишкой, а в 2024 году подобное увлечение даже завирусилось в соцсетях, поскольку появился тренд — Jane Birkin-ifying your bag (Джейн Биркин-фикация вашей сумки).

Таким образом этот легендарный аксессуар созданный модным домом Hermès для актрисы и певицы Джейн Биркин, была продана на аукционе в Париже за 7 миллионов евро или 8,2 миллиона долларов. Торги начались с 1 миллиона евро (1,17 миллиона долларов США) и быстро достигли заоблачных высот.

/ © Associated Press

© Associated Press

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

Сумка Джейн Биркин / © Associated Press

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