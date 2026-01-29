Сумма шокирует: стало известно, сколько денег Никола Пельтц получает от своего отца на карманные расходы

Никола Пельтц, ее муж Бруклин и отец Нельсон Пельтц / © Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

Стало известно, что Никола Пельтц получает ежемесячное пособие в размере 1 миллиона долларов от своего отца Нельсона на так называемые «карманные расходы».

Эта ошеломляющая сумма резко контрастирует с финансовой поддержкой, которую, как считается, получает муж Николы, Бруклин Бекхэм, от своих родителей, Дэвида и Виктории Бекхэм, пишет Daily Mail.

Никола Пельтц, ее муж Бруклин и отец Нельсон Пельтц / © Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

Состояние Нельсона Пельтца в разы превосходит состояние четы Бекхэм, бизнесмен может похвастаться впечатляющим состоянием в 1,6 миллиарда долларов, в то время как состояние Бекхэмов составляет 680 миллионов долларов.

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Getty Images

Марина Хайд в подкасте The Rest Is Entertainment говорит: «Насколько я понимаю, Бекхэмы дают Бруклину много денег, но не сумасшедшие суммы, и в какой-то степени они мечтают, что он встанет на собственные ноги и станет независимым. Возможно, Нельсон Пельтц это отрицает, но я слышала, что он сказал им: „Я даю своей дочери миллион долларов в месяц на карманные расходы“.

Никола Пельтц и ее отец Нельсон Пельтц / © Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

В прошлом году появились сообщения о том, что Дэвид и Виктория опасаются, что их сын оказался в «ловушке» из-за предполагаемого брачного контракта пары, а также из-за условий его проживания в Лос-Анджелесе.

Старший сын Бекхэмов уже более года живет в голливудском особняке стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов со своей женой Николой, но сообщается, что она является основной владелицей дома.

Бруклин и Никола Пельтц Бекхэм / © Associated Press

В июне 2025 года источник сообщил изданию The Sun, что семья Пельтц считает, что Бекхэмы недостаточно обеспечивают их сына, заявив: «Как говорится, деньги — корень всего зла. Безусловно, в случае с Бекхэмами и Пельтцами это оказалось… коварным делом».

Напомним, в январе 2026 года Бруклин Бекхэм публично впервые прокомментировал причину вражды с его родителями, вызвал шквал критики поклонников четы Бекхэм.

Виктория и Дєвид Бекхєм / © Instagram Виктории Бекхэм

Тем временем женщины со всего мира решили поддержать леди Бекхэм несмотря на то, что она не делала никаких заявлений.