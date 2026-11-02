Сумочка в виде масла, вымя и рога: Деми Мур примерила костюм коровы на Хэллоуин

Деми Мур / © Getty Images

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Голливудская актриса Деми Мур оригинально отметила Хэллоуин и продемонстрировала весьма неожиданное перевоплощение. 63-летняя звезда решила отказаться от традиционных образов ведьмы или вампира и нарядилась коровой. Более того, актриса подготовила сразу два варианта костюма, которыми похвасталась в Instagram.

На первом снимке Мур предстала в забавном худи с черно-белым коровьим принтом, обруче с ушами и рогами, а также с розовой накладкой в виде вымени. Образ она дополнила высокими носками с таким же принтом и черными ботинками. Но самым необычным аксессуаром стала миниатюрная сумочка в форме пачки сливочного масла.

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Деми Мур, фото: instagram.com/demimoore

На втором фото актриса продемонстрировала более смелую версию костюма. Она была в топе в виде бюстгальтера с коровьим принтом и короткой юбке с кружевным фартуком.

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Деми Мур, фото: instagram.com/demimoore

«От травяного откорма… до молочной фермы», — с юмором подписала фотографии звезда, обыграв тему своего перевоплощения. Кроме того, Мур показала и саму корову, которая, судя по публикации, вдохновила ее на создание костюма.

Деми Мур, фото: instagram.com/demimoore

Ранее, напомним, Хейли и Джастин Бибер удивили парными костюмами на Хэллоуин.

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