Сумская в худи с перьями, Огневич — в кроп-топе, Тринчер – кэтсьюте: звезды на премьере украинской комедии "Соседка"

В кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver, состоялся допремьерный показ украинской романтической комедии "Соседка" производства компании F Films при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Прокат ленты ждали более десяти месяцев. Фильм, который должен стать главной романтической комедией весны 2022-го, дал повод для теплых улыбок и утешения в нынешние трудные времена. Ведь картина возвращает зрителя в другую реальность, в 21 год, напоминая, как мы жили до полномасштабной войны.

Фильм должен был выйти на экраны в начале марта. Как говорит продюсер ленты Олеся Ногина, к премьере уже был готов даже фирменный мерч:

"Первого сентября прошлого года мы завершили съемки "Соседки", а 23 февраля сдали кинокопии во все кинотеатры Украины. Проверили технические моменты, всеукраинская рекламная кампания была в разгаре, даже изготовили брендированные бумажные стаканчики для попкорна. 24 февраля остановилось все. И вот сегодня, несмотря на очень сложную ситуацию, мы все же решились выпустить ленту в прокат. Очень хочу, чтобы наш романтический комедийный фильм помог улучшить настроение зрителям и стал определенным светом, на который можно идти, чтобы получить порцию хорошего настроения".

Среди гостей допремьерного показа была глава Госкино Украины Марина Кудерчук, которая отметила, что качественное украинское кино дарит положительные эмоции, столь необходимые сейчас нам всем. Она также поблагодарила продюсеров за решение передать часть средств с каждого проданного билета на ВСУ, благодаря которым мы сейчас имеем возможность наслаждаться украинскими фильмами, музыкой, культурой.

"Соседка" – это легкий ромком, полный сочного украинского юмора и лирических моментов. Сценарий к фильму написала украинская писательница Ирэна Карпа. Режиссером картины стала Наталья Пасеницкая. В главной женской роли снялась Ксения Мишина. Официальный саундтрек к фильму написал MONATIK.

В основе сюжета – интересная история отношений безответственного ярого холостяка (Артемий Егоров), который готов на любую авантюру ради развлечения, и здравомыслящей учительницы музыки (Ксения Мишина), матери-одиночки, для которой на первом месте в жизни – семейные ценности и дети. Герои были верны своим принципам к судьбоносному повороту событий, кардинально изменившему их жизнь. Какие с ними произошли изменения и что стало причиной ряда забавных событий, зритель узнает вскоре.

В ленте "Соседка" появились также Дмитрий Гордон, Анна Тринчер и Джерри Хейл.

Первыми посмотреть фильм пришли Артемий Егоров, Ольга Сумская, Анна Тринчер, Наталья Денисенко, Олег Скрипка, Злата Огневич, Лилу, Жан Беленюк и другие.

В широкий украинский прокат "Соседка" выходит завтра, 29 декабря. Часть средств от продаж каждого билета пойдет на поддержку ВСУ.

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