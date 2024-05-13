Супермодель 90-х Хелена Кристенсен показала, как выходила на подиум 31 год назад

55-летняя датская супермодель, звезда 90-х - Хелена Кристенсен – решила вспомнить, как на пике своей карьере участвовала в модных показах популярных брендов.

Так, в своем Instagram она опубликовала фото, на котором запечатлена на подиуме во время показа коллекции осень-зима Atelier Versace сезона 1993 года.

Фото: Хелена Кристенсен/Instagram

Хелена запечатлена в кружевном платье с драпировками из шифона. Ей на фото 25 лет.

Напомним, ранее Хелена Кристенсен появилась в платье от саудовского бренда. Она посетила Неделю моды в Лондоне и мероприятие BFC x AlUla Creates. Это была презентация двух брендов из Саудовской Аравии. На мероприятии модель появилась в наряде-облаке лавандового цвета от Atelier Hekayat. Ее лук состоял из боди, кружевных колготок и платья-накидки с завязками на талии и множеством объемных рюш.

Хелена Кристенсен / Фото: Getty Images

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