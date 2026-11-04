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- Шоу-бизнес
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Супермодель Адриана Лима подчеркнула фигуру молочным платьем с глубоким декольте
Звезда в красивом образе вышла на красную дорожку фэшн-премии.
Бразильская супермодель Адриана Лима стала одной из гостей церемонии CFDA Fashion Awards 2026, которая состоялась в Нью-Йорке, в Американском музее естественной истории.
Для выхода на красную дорожку звезда подиумов выбрала красивый образ с акцентом на женственный силуэт. 45-летняя модель надела молочное макси-платье от бренда LaQuan Smith с глубоким декольте. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости, а широкий черный пояс акцентировал внимание на ее талии.
Образ Лима дополнила лаконичной укладкой с собранными назад волосами, выразительным макияжем с акцентом на глаза и черным маникюром. Благодаря минималистичным аксессуарам главным элементом выхода стало именно платье.
CFDA Fashion Awards — одна из самых заметных церемоний в американской индустрии моды. Ежегодно премия объединяет дизайнеров, моделей, актеров и других представителей шоу-бизнеса, чтобы отметить достижения в фэшн-сфере. Среди гостей в этом году были замечены Памела Андерсон в изысканном платье, Ники Хилтон с эффектным шлейфом и Эль Феннинг в роскошном плаще.