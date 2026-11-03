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- Шоу-бизнес
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Супермодель Адриана Лима позировала украинскому фотографу: эффектные фото
Бразильянка стала главной звездой турецкого глянца.
45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret Адриана Лима стала главной героиней ноябрьского номера Vogue Türkiye.
Для фотосессии Лима позировала украинскому фотографу Юлии Горбаченко в Нью-Йорке. На обложке модель запечатлена на бархатном диване в асимметричном облегающем алом платье из коллекции Gucci Cruise 2027. Образ дополнили гладкая укладка и выразительный макияж с акцентом на глаза.
Для Адрианы это особенное возвращение: впервые она появилась на обложке Vogue Türkiye еще в мае 2014 года. Спустя более 12 лет супермодель вновь стала лицом турецкого глянца.
Также Адриана примерила и другие эффектные образы от Gucci.
Отметим, Адриана Лима — одна из самых известных «ангелов» Victoria’s Secret. Начала модельную карьеру в подростковом возрасте. Лима участвовала в показах Victoria’s Secret Fashion Show с 1999-го. И на прошедшем недавно Victoria’s Secret Fashion Show 2026 также вышла на подиум, продемонстрировав несколько образов.