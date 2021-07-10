Супермодель Белла Хадид закрутила новый роман и показала первое фото с бойфрендом

О своем возлюбленном модель решила рассказала через соцсети.

Американская супермодель Белла Хадид уже несколько недель живет во Франции, где посещает различные показы, вечеринки и даже засветилась в роскошном образе на Каннском кинофестивале. Но больше всего ее поклонников заинтересовал новый роман девушки, который она закрутила с арт-директором Марком Калманом.

В Instagram Белла опубликовала серию откровенных снимков в расстегнутой блузке, среди которых было фото, где она нежно обнимается и целуется со Калманом на балконе в Каннах.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

"Лучшее время моей жизни. Здорова, востребована и любима", – подписала свою публикацию Хадид.

Белла Хадид / Instagram Беллы Хадид

Также согласно Daily Mail, Белла проводит с Марком все свободное время и очень счастлива. Известно о новом возлюбленном модели не много, кроме того, что занимается дизайном обложек альбомов для звезд и сотрудничал с рэпером Трэвисом Скоттом - отцом ребенка Кайли Дженнер.

Пока пара никак свой роман не прокомментировала и на публике официально вместе еще не появлялась, но возможно скоро это случится.

Читайте также: В мини-платье и серьгах с изумрудами: Белла Хадид на вечеринке в Каннах

Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку