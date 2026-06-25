Супермодель Хайди Клум отметила дни рождения своих двух собак

Хайди Клум / © Getty Images

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53-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — опубликовала в своем Instagram фото, на котором запечатлены две ее собаки породы немецкие короткошерстные пойнтеры по кличкам Uschi и Jager. А повод для подобного снимка — их день рождения, им исполнилось три года.

Собаки запечатлены в ярких праздничных колпаках, возле них — торт в виде кости, кексы и какие-то подарки.

Собаки Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Хайди однажды признавалась, что решение взять сразу двух щенков оказалось очень удачным, особенно с учетом насыщенного графика семьи. По ее словам, когда хозяев нет дома, Uschi и Jager проводят время вместе, играют друг с другом и не скучают в одиночестве.

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Питомцы быстро стали полноправными членами семьи — они даже спят в одной кровати с Клум и ее мужем Томом Каулитцем. А четверо детей модели помогают в уходе за питомцами, выгуливают их и занимаются их дрессировкой.

Напомним, недавно Хайди Клум завела еще одну собаку — щенка Фрица. Его она взяла в приюте и теперь берет с собой на деловые встречи и съемки.

Хайди Клум с собакой на руках / © Getty Images

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