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- Шоу-бизнес
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Супермодель Хайди Клум отметила дни рождения своих двух собак
Звезда поделилась забавным фото своих домашних любимцев в Сети.
53-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — опубликовала в своем Instagram фото, на котором запечатлены две ее собаки породы немецкие короткошерстные пойнтеры по кличкам Uschi и Jager. А повод для подобного снимка — их день рождения, им исполнилось три года.
Собаки запечатлены в ярких праздничных колпаках, возле них — торт в виде кости, кексы и какие-то подарки.
Хайди однажды признавалась, что решение взять сразу двух щенков оказалось очень удачным, особенно с учетом насыщенного графика семьи. По ее словам, когда хозяев нет дома, Uschi и Jager проводят время вместе, играют друг с другом и не скучают в одиночестве.
Питомцы быстро стали полноправными членами семьи — они даже спят в одной кровати с Клум и ее мужем Томом Каулитцем. А четверо детей модели помогают в уходе за питомцами, выгуливают их и занимаются их дрессировкой.
Напомним, недавно Хайди Клум завела еще одну собаку — щенка Фрица. Его она взяла в приюте и теперь берет с собой на деловые встречи и съемки.