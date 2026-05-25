Супермодель Хайди Клум поделилась фото с 82-летней мамой и любимой собакой

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — много работает и часто меняет место своего пребывания, однако все равно успевает уделять время своим близким. В своем Instagram она показала, как провела время со своей мамой — 82-летней Эрной Клум.

На фото они позировали в каком-то кафе. Эрна была одета в бежевый жакет и замшевую кепку, а Хайди — белый топ с красный принтом и джинсы. На руках супермодель держала свою любимую собаку, с которой практически не расстается — полугодовалого щенка Фрица. Его она взяла в приюте и теперь берет с собой на деловые встречи и съемки.

Также Клум поделилась снимком, на котором они с мамой запечатлены в банных халатах и с масками на лицах. «Спа-день с мамой», — написала звезда под фото.

Отметим, об Эрне Клум известно немного, ведь она не ведет публичный образ жизни. Она выросла в Германии, работала парикмахером. С Хайди у нее близкие и теплые отношения, ведь с самого ее детства и юности она поддерживала дочь и всегда сопровождала на кастингах в начале ее карьеры. В интервью супермодель рассказывала, что мама учила ее ухаживать за собой, заботиться о теле и стиле. Эрна научила Хайди быть независимой и уверенной в себе.

