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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Супермодель Хайди Клум поделилась фото со взрослыми сыновьями

Звезда стала чаще показывать семейные фото в Сети.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.

В своем Instagram Хайди показала фото, на котором запечатлена с сыновьями — 19-летним Генри и 18-летним Йоханом.

Хайди Клум с сыновьями / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум с сыновьями / © Instagram Хайди Клум

А также со своим мужем — 35-летним музыкантом Томом Каулитцем, за которого она вышла замуж в феврале 2019-го.

Хайди Клум с мужем Томом / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум с мужем Томом / © Instagram Хайди Клум

Хайди часто говорит, что дети — ее главный приоритет несмотря на модельную карьеру. Она сама возит детей в школу и готовит им завтраки. Интересно, что дочь Лени и сын Генри пошли по стопам мамы и стали моделями. Недавно парень дебютировал на подиуме в Париже. Он принял участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025.

Ранее, напомним, красивая и стильная Хайди Клум продемонстрировала два лука в Лос-Анджелесе.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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