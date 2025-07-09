Супермодель Хайди Клум поделилась фото со взрослыми сыновьями

Хайди Клум / © Getty Images

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Немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.

В своем Instagram Хайди показала фото, на котором запечатлена с сыновьями — 19-летним Генри и 18-летним Йоханом.

Хайди Клум с сыновьями / © Instagram Хайди Клум

А также со своим мужем — 35-летним музыкантом Томом Каулитцем, за которого она вышла замуж в феврале 2019-го.

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Хайди Клум с мужем Томом / © Instagram Хайди Клум

Хайди часто говорит, что дети — ее главный приоритет несмотря на модельную карьеру. Она сама возит детей в школу и готовит им завтраки. Интересно, что дочь Лени и сын Генри пошли по стопам мамы и стали моделями. Недавно парень дебютировал на подиуме в Париже. Он принял участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025.

Ранее, напомним, красивая и стильная Хайди Клум продемонстрировала два лука в Лос-Анджелесе.

Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Getty Images Хайди Клум / © Associated Press Хайди Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images