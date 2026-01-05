Снова на отдыхе: супермодель Хайди Клум показала, как загорала топлес и качала бицепсы

Хайди Клум / © Associated Press

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent Хайди Клум улетела на отдых в какое-то экзотическое место. Где именно отдыхает, она не рассказала, но опубликовала в своем Instagram несколько снимков.

Хайди Клум с мужем Томом и его братом / © Instagram Хайди Клум

Судя по фото, компанию в отпуске ей составляет муж — 36-летний музыкант и участник группы Tokio Hotel Том Каулитц, а также его брат-близнец Билл, вокалист этой группы. Все вместе они позировали на пляже.

Также Хайди поделилась фото, на котором она позировала топлес у бассейна на заходе солнца. Супермодель любит такие смелые фото и часто делится ними в Сети.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Ну а разбавила Клум свой пляжный контент видео, на котором она в желтом бикини качает бицепсы с помощью эспандеров.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Выглядит Хайди потрясающе. Напомним, она — многодетная мама и воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. С нынешним мужем-музыкантом модель в браке уже 6 лет, общих детей у них нет.

Ранее Хайди Клум раскрыла секрет своей сияющей кожи. Известная модель рассказала о любви к простому, но полезному блюду.