ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Снова на отдыхе: супермодель Хайди Клум показала, как загорала топлес и качала бицепсы

Звезда с мужем отправилась на отдых.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Хайди Клум

Хайди Клум / © Associated Press

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent Хайди Клум улетела на отдых в какое-то экзотическое место. Где именно отдыхает, она не рассказала, но опубликовала в своем Instagram несколько снимков.

Хайди Клум с мужем Томом и его братом / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум с мужем Томом и его братом / © Instagram Хайди Клум

Судя по фото, компанию в отпуске ей составляет муж — 36-летний музыкант и участник группы Tokio Hotel Том Каулитц, а также его брат-близнец Билл, вокалист этой группы. Все вместе они позировали на пляже.

Также Хайди поделилась фото, на котором она позировала топлес у бассейна на заходе солнца. Супермодель любит такие смелые фото и часто делится ними в Сети.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Ну а разбавила Клум свой пляжный контент видео, на котором она в желтом бикини качает бицепсы с помощью эспандеров.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Выглядит Хайди потрясающе. Напомним, она — многодетная мама и воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. С нынешним мужем-музыкантом модель в браке уже 6 лет, общих детей у них нет.

Ранее Хайди Клум раскрыла секрет своей сияющей кожи. Известная модель рассказала о любви к простому, но полезному блюду.

Хайди Клум в роскошных вечерних платьях (34 фото)

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
129
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie