- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Супермодель Хайди Клум поздравила дочь-модель Лени с 22-летием и показала их смешное совместные фото
4 мая модель Лени Клум празднует день рождения.
52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — опубликовала в своем Instagram серию фото со своей дочерью, тоже моделью, Лени, которой сегодня, 4 мая, исполнилось 22 года.
На архивном фото Хайди позирует с еще маленькой дочкой, которая в это время ковыряется пальцем в носу — наверно, у Лени тоже есть чувство юмора и она не обидится на маму за такое фото.
(чтобы увидеть все фото и видео, листайте вправо)
Также супермодель показала видео с праздничной вечеринки. Мама с дочкой были в одинаковых кепках с этой самой фотографией.
Отметим, Хайди Клум воспитывает четверых детей: двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. Сейчас она замужем за 36-летним музыкантом и участником популярной группы Tokio Hotel — Томом Каулитцем. Недавно они отметили 7 лет со дня свадьбы и отправились в небольшой отпуск, откуда супермодель показала фото в бикини.