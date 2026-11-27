Хайди Клум / © Associated Press

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Хайди Клум отметила День благодарения в кругу всех четверых детей. 53-летняя супермодель поделилась в Instagram семейными фотографиями и показала, как провела праздник в своем особняке в Бель-Эйр.

На первом снимке Хайди позирует за праздничным столом вместе с детьми — 22-летней Лени, 21-летним Генри, 20-летним Йоханом и 17-летней Лу. Модель запечатлена в белом лонгсливе, а на ее руках устроился ее домашний любимец по кличке Фриц. Старший сын Генри держит камеру, чтобы сделать общее селфи.

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Хайди Клум с детьми / © Instagram Хайди Клум

«Радость! Счастливого Дня благодарения от моей семьи вашей», — подписала публикацию Клум.

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Кроме семейного кадра, модель показала и приготовления к праздничному ужину. В меню были запеченная индейка с травяной начинкой, запеканка из батата с маршмеллоу и картофельный гратен с сыром.

Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум с сыном Йоханом / © Instagram Хайди Клум

Индейка Хайди Клум / © Instagram Хайди Клум

Праздничная встреча стала редкой возможностью увидеть Хайди сразу со всеми детьми: старшие давно живут отдельно — Лени строит карьеру модели, а сыновья учатся и занимаются собственными проектами.

При этом поклонники обратили внимание, что на семейных фотографиях не было супруга модели Тома Каулитца. Как сообщают немецкие СМИ, музыкант в это время находился в Берлине по рабочим делам.

Отметим, Хайди Клум воспитывает четверых детей: двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. Сейчас она замужем на 37-летним музыкантом и участником популярной группы Tokio Hotel — Томом Каулитцем.

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Ранее, напомним, сын Хайди Клум получил награду «Модель года».

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