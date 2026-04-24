Супермодель Хайди Клум в бикини и в компании своих собак загорала у бассейна

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — надела черное бикини и отправилась загорать к бассейну. Компанию ей составили ее собаки — два немецких короткошерстных пойнтера по кличкам Uschi и Jager, а также новый домашний любимец семьи модели — полугодовалый щенок Фриц, которого она недавно взяла из приюта.

А Фриц устроился на полотенце на шезлонге рядом с хозяйкой. Судя по видео и фото, щенок уже привык к новой семье. К тому же он уже успел стать звездой соцсетей, ведь Хайди неоднократно попадала с ним на руках в объективы папарацци и всегда берет теперь его с собой на съемки.

Звезды все чаще стали брать собак из приюта. Так, топ-модель Сара Сампайо почти год назад пережила сильный стресс — ее любимая собака Луи, предположительно, метис чихуахуа, пропала, и поиски не принесли результата. Модель сильно переживала, однако спустя некоторое время она решила спасти еще одну собаку, взяв себе домашнего питомца из приюта. В своем Instagram она поделилась милыми фото своего любимца, очень похожего на помесь помпса.

А 56-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон спасла из приюта метиса шнауцера, которому она дала кличку Клайд. Именно он вдохновил свою хозяйку на написание детской книги под названием «Клайдео наслаждается жизнью», главным героем которой является Клайдео, обнаруживший, что у него есть талант повара.