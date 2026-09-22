Супермодель Хайди Клум в косухе оверсайз и "грязных" джинсах прилетела в Милан

Хайди Клум / © Getty Images

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53-летняя немецкая супермодель, телеведущая и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — тоже прилетела в Милан. Папарацци сфотографировали знаменитость в аэропорту, когда она прибыла в итальянскую столицу моды.

Для перелета звезда выбрала стильный дерзкий образ. Она была одета в коричневую косуху оверсайз и рубашку в тон, а также «грязные» и рваные широкие джинсы.

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Хайди Клум / © Getty Images

Свой образ Хайди дополнила сумкой с модным сейчас камуфляжным принтом и солнцезащитными очками. Как всегда, Клум была в хорошем настроении и улыбалась фотографам.

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Ранее, напомним, Хайди Клум в топе с эффектным декольте и в ботфортах вышла на прогулку с собакой.

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