Супермодель Клаудия Шиффер показала, как дефилировала на показе Chanel 36 лет назад

Звезда любит заглядывать в свои фотоархивы и публиковать старые фото в Сети.

Сейчас в Париже проходит Неделя моды, в рамках которой Дом Chanel презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2025. Поэтому 54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – решила заглянуть в свои архивы и показать, как сама участвовала в фэшн-шоу этого легендарного бренда.

Первое дефиле Клаудии для Chanel состоялось в 1989 году – это был показ коллекции haute couture сезона весна-лето. Моделли тогда было всего 19 лет, ее карьера только начиналась.

instagram.com/claudiaschiffer

Шиффер вышла на подиум в пудровом шелковом платье с черным бантом с розой на талии. Ее волосы были собраны наверх, а образ завершили крупные золотые серьги.

Интересно, что Клаудия стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя девушка хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. Главным толчком к славе стала рекламная кампания для американского бренда Guess в 1989 году – она стала лицом марки, а ее образ покорил публику. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Ранее, напомним, Кайли Дженнер появилась среди гостей шоу Chanel в Париже. Известная красотка надела наряд из новой коллекции - короткий жакет и мини-юбку молочного оттенка из твидовой ткани, и сочетала его с множеством украшений, а также черными туфлями на каблуках и небольшой квадратной сумкой. На глазах у Кайли были стильные очки, а также она сделала укладку с объемными локонами.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

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