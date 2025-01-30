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Супермодель Клаудия Шиффер показала, как дефилировала на показе Chanel 36 лет назад

Супермодель Клаудия Шиффер показала, как дефилировала на показе Chanel 36 лет назад

Супермодель Клаудия Шиффер показала, как дефилировала на показе Chanel 36 лет назад

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Звезда любит заглядывать в свои фотоархивы и публиковать старые фото в Сети.

Сейчас в Париже проходит Неделя моды, в рамках которой Дом Chanel презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2025. Поэтому 54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – решила заглянуть в свои архивы и показать, как сама участвовала в фэшн-шоу этого легендарного бренда.

Первое дефиле Клаудии для Chanel состоялось в 1989 году – это был показ коллекции haute couture сезона весна-лето. Моделли тогда было всего 19 лет, ее карьера только начиналась.

instagram.com/claudiaschiffer / ©
instagram.com/claudiaschiffer

Шиффер вышла на подиум в пудровом шелковом платье с черным бантом с розой на талии. Ее волосы были собраны наверх, а образ завершили крупные золотые серьги.

Интересно, что Клаудия стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя девушка хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. Главным толчком к славе стала рекламная кампания для американского бренда Guess в 1989 году – она стала лицом марки, а ее образ покорил публику. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Ранее, напомним, Кайли Дженнер появилась среди гостей шоу Chanel в Париже. Известная красотка надела наряд из новой коллекции - короткий жакет и мини-юбку молочного оттенка из твидовой ткани, и сочетала его с множеством украшений, а также черными туфлями на каблуках и небольшой квадратной сумкой. На глазах у Кайли были стильные очки, а также она сделала укладку с объемными локонами.

Кайли Дженнер / © Associated Press
Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

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