Супермодель Клаудия Шиффер показала, как дефилировала по подиуму 30 лет назад

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – решила вспомнить яркие моменты своей модельной карьеры. В своем Instagram она показала видео с показа Prada в 1995 году.

Клаудия продемонстрировала на подиуме лаконичные платья-пальто и платья миди, которые дополняла обувью на невысоких каблуках. Ее белокурые волосы были выпрямлены и уложены на один бок.

К слову, первый выход Клаудии Шиффер на подиум состоялся в конце 1980-х. А одним из знаковых ее дефиле стал выход на показе Chanel в 1988 году. Карл Лагерфельд заметил сходство модели с Брижит Бордо и сделал ее своей музой, что дало мощный толчок ее карьере. Она стала постоянной моделью этого легендарного французского бренда и участвовала во всех его модных шоу и промокампаниях.

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер показала, что собирает уже 24 года. Оказывается, у модели есть интересное хобби.

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