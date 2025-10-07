- Дата публикации
Супермодель Клаудия Шиффер показала, как добиралась на поезде в Париж на модный показ
Как амбассадор бренда немка посетила показ Chloé, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — показала в своем Instagram, как добиралась в Париж, чтобы посетить показ бренда Chloé, с которым она сейчас плотно сотрудничает и даже стала лицом его летней коллекции.
Из Лондона, где сейчас живет немка со своим мужем, англичанином Мэттью Воном, она приехала в столицу Франции на поезде. Для недолгой поездки Клаудия надела удобную одежду — джинсы-клеш, серый свитшот с белым воротником и взяла с собой несколько сумок от Chloé.
Конечно, на вокзале звезду узнали, и она даже раздала автографы желающим.
А на само фэшн-шоу Клаудия Шиффер появилась в нежных бледно-розовых прямых джинсах, светлом топе с кружевом и черном жакете, который завязала узлом на животе.