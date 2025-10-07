Супермодель Клаудия Шиффер показала, как добиралась на поезде в Париж на модный показ

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — показала в своем Instagram, как добиралась в Париж, чтобы посетить показ бренда Chloé, с которым она сейчас плотно сотрудничает и даже стала лицом его летней коллекции.

Из Лондона, где сейчас живет немка со своим мужем, англичанином Мэттью Воном, она приехала в столицу Франции на поезде. Для недолгой поездки Клаудия надела удобную одежду — джинсы-клеш, серый свитшот с белым воротником и взяла с собой несколько сумок от Chloé.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Конечно, на вокзале звезду узнали, и она даже раздала автографы желающим.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

А на само фэшн-шоу Клаудия Шиффер появилась в нежных бледно-розовых прямых джинсах, светлом топе с кружевом и черном жакете, который завязала узлом на животе.

Клаудия Шиффер / © Getty Images