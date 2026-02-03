ТСН в социальных сетях

Супермодель Клаудия Шиффер поздравила сына с 23-летием и показала редкие фото с ним

Звезда поделилась серией ретро-фото, сделанных около 20 лет назад.

Юлия Кудринская
Клаудия Шиффер с сыном Каспаром

Клаудия Шиффер с сыном Каспаром / © Instagram Клаудии Шиффер

55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых она запечатлена со своим сыном Каспаром. Ему 30 января исполнилось 23 года. Снимки были сделаны в разный период их жизни: когда мальчику было около 3 и 5 лет, а также в момент, когда Клаудия вела его в школу.

Клаудия Шиффер с сыном Каспаром / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер с сыном Каспаром / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер с сыном Каспаром / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер с сыном Каспаром / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер с сыном Каспаром / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер с сыном Каспаром / © Instagram Клаудии Шиффер

«Сегодня моему сыну Каспару исполняется 23 года! Не могу поверить, как быстро летит время, и как же мне хочется по-прежнему каждый день провожать тебя в школу. В мгновение ока этот озорной мальчик превратился в настоящего джентльмена. Все еще озорной, но такой мужчина, которого вы хотели бы видеть рядом с собой в кораблекрушении, и тот, с кем вам посчастливилось бы сидеть рядом на званом ужине. Честный, красивый и скромный. Чего еще я могла желать? Люблю тебя!» — написала Шиффер под снимками.

Сестра Каспара — 21-летняя Клементина — также опубликовала в Сети фото с ним. «С днем рождения, мой первый друг», — написала она на фото, на котором запечатлена с братом в детстве.

Дети Клаудии Шиффер

Дети Клаудии Шиффер

А также показала их совместный снимок с светского мероприятия — премьеры фильма «Аргайл», режиссером которого выступил Мэттью Вон — их отец и муж Клаудии.

Дети Клаудии Шиффер

Дети Клаудии Шиффер

Ранее, напомним, супермодель Клаудия Шиффер в кружевном бюстгальтере и джинсах позировала на архивных фото.

