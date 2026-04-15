Супермодель Клаудия Шиффер позировала в пестром платье с пикантным декольте

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — в основном живет в Великобритании, в старинном особняке XVI века в графстве Саффолк недалеко от Лондона, вместе с мужем, режиссером Мэттью Воном, и тремя детьми. Coldham Hall с 14 спальнями модель с мужем приобрели в 2002 году.

Этот семейный особняк модели заинтересовал издание Architectural Digest, специализирующееся на дизайне интерьеров, архитектуре и ландшафтном дизайне. На страницах журнала появилась и сама Клаудия. Она позировала в одной из комнат своего большого дома.

Шиффер была запечатлена в длинном пестром платье с глубоким вырезом, подчеркнувшим ее пышное декольте, и в босоножках на каблуках. «Наслаждаюсь весной в сельской местности», — написала супермодель под фото и показала еще несколько кадров своего особняка.

Отметим, Клаудия Шиффер попала в модельный бизнес совершенно случайно — скаут заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя девушка планировала совсем другую карьеру и мечтала стать юристом, как ее отец.

Настоящий прорыв случился в 1989 году, когда она стала лицом рекламной кампании бренда Guess. Ее яркая внешность и харизма мгновенно привлекли внимание, сделав ее одной из самых узнаваемых моделей своего времени. За годы карьеры Шиффер сумела сохранить безупречную репутацию — она ни разу не оказалась в центре громких скандалов. За сдержанность и холодную элегантность ее даже прозвали «Снежной королевой» подиума.

