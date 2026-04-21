Супермодель Клаудия Шиффер позировала в рубашке на голое тело

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — поделилась в своем Instagram серией фото, сделанных для журнала Vogue в 1993 году — тогда ей было 23 года.

На черно-белых снимках модель позировала в простых образах: белом топе в рубчик, который она надела без белья, в белом махровом халате и теплых носках, а также рубашке, надетой на голое тело.

«Сегодня мы отмечаем день рождения Грейс Коддингтон, и вспоминаем эту архивную фотосессию Стивена Мейзела для журнала Vogue за апрель 1993 года, стилистом которой выступила Грейс», — написала Клаудия под снимками.

Отметим, Клаудия Шиффер попала в модельный бизнес совершенно случайно — скаут заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя девушка планировала совсем другую карьеру и мечтала стать юристом, как ее отец.

Настоящий прорыв случился в 1989 году, когда она стала лицом рекламной кампании бренда Guess. Ее яркая внешность и харизма мгновенно привлекли внимание, сделав ее одной из самых узнаваемых моделей своего времени. За годы карьеры Шиффер сумела сохранить безупречную репутацию — она ни разу не оказалась в центре громких скандалов. За сдержанность и холодную элегантность ее даже прозвали «Снежной королевой» подиума.

