Супермодель Клаудия Шиффер в кружевном бюстгальтере и джинсах позировала на архивных фото

Звезда поделилась в Сети серией ретро-фото.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — опубликовала в своем Instagram архивные фото авторства Эллен фон Унверт, которой 17 января исполнилось 72 года. Таким образом модель поздравила ее с днем рождения.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

На одном из снимков Клаудия позировала в белом кружевном бюстгальтере, джинсах и с платком на шее. Это фото из легендарной рекламной кампании для Guess авторства фон Унверт — именно снимки из этой черно-белой съемки сделали Шиффер мировой звездой. Фото сделано в 1989 году, его название — Guess Who? («Угадай кто?»).

Вообще, Эллен фон Унверт и Клаудия Шиффер — один из самых знаковых дуэтов в истории фэшн-фотографии. Модель позже говорила, что Эллен научила ее чувствовать камеру, а не просто позировать — это сильно повлияло на ее карьеру.

На других снимкам Клаудия позировала в образе куклы Барби, топлес с поваренной книгой в руках, а также в ретро-купальнике.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

«С днем ​​рождения, Эллен! Ты запечатлела и создала так много прекрасных моментов в моей жизни!» — написала Шиффер под фото.

Ранее, напомним, Клаудия Шиффер показала, как добиралась на поезде в Париж на модный показ. Как амбассадор бренда немка посетила показ Chloé, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Образы Клаудии Шиффер (19 фото)

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / © Getty Images

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Супермодели 90-х, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Летиция Каста, Карла Бруни_12 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

