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Супермодель Линдси Уиксон вышла на подиум Недели пляжной моды на последних месяцах беременности

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1056
Время на прочтение
2 мин
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Супермодель Линдси Уиксон вышла на подиум Недели пляжной моды на последних месяцах беременности

Линдси Уиксон / Фото: Getty Images

Она приняла участие в показе дизайнера Natasha Tonic.

Американская супермодель Линдси Уиксон, прославившаяся на весь мир благодаря своей необычной миловидной внешности, совсем скоро станет мамой. Звезда и ее муж (Two Hawks Young) – дизайнер, который работает независимо с нью-йоркским агентством De Facto – ждут первенца.

Согласно ее комментариев в Instagram, роди запланированы на конец июля - начало августа, но несмотря на последние месяцы беременности Линдси продолжает работать и принимать участие в модных шоу. 11 июня она вышла на подиум Недели пляжной моды в Майами и продемонстрировала свой большой живот.

Вначале Линдси продемонстрировала лук в кроп-топе и шортах, который был дополненный украшением на шее и необычным арт-макияжем.

Линдси Уиксон / © Getty Images
Линдси Уиксон / Фото: Getty Images

Также она вышла к публике в белом платье в рубчик.

Линдси Уиксон / © Getty Images
Линдси Уиксон / Фото: Getty Images

Также вместе с моделью на подиум вышел ее муж, демонстрируя мужские плавки. Линдси же показала публике обтягивающее платье с разрезом. Вместе они закрыли этот модный показ.

Линдси Уиксон / © Getty Images
Линдси Уиксон / Фото: Getty Images

Отметим, несмотря на колоссальную популярность, некоторое время девушка не работала. С 2017 по 2018 год из-за разрывов связок в подушечках стопы, которые были вызваны ношением каблуков, она брала творческий отпуск.

За многие годы в модельном бизнесе Линдси успела поработать с Chanel, John Galliano, Versace, Miu Miu, Jill Stuart, Dior и Alexander McQueen. Также она неоднократно появлялась на обложках Vogue и других знаменитых журналов. Одним из культовых фото девушки стала обложка для Elle Japan, для которой она снялась с Карлом Лагерфельдом.

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Дата публикации
Просмотры
1056
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