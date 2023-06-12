Супермодель Линдси Уиксон вышла на подиум Недели пляжной моды на последних месяцах беременности

Американская супермодель Линдси Уиксон, прославившаяся на весь мир благодаря своей необычной миловидной внешности, совсем скоро станет мамой. Звезда и ее муж (Two Hawks Young) – дизайнер, который работает независимо с нью-йоркским агентством De Facto – ждут первенца.

Согласно ее комментариев в Instagram, роди запланированы на конец июля - начало августа, но несмотря на последние месяцы беременности Линдси продолжает работать и принимать участие в модных шоу. 11 июня она вышла на подиум Недели пляжной моды в Майами и продемонстрировала свой большой живот.

Вначале Линдси продемонстрировала лук в кроп-топе и шортах, который был дополненный украшением на шее и необычным арт-макияжем.

Линдси Уиксон / Фото: Getty Images

Также она вышла к публике в белом платье в рубчик.

Линдси Уиксон / Фото: Getty Images

Также вместе с моделью на подиум вышел ее муж, демонстрируя мужские плавки. Линдси же показала публике обтягивающее платье с разрезом. Вместе они закрыли этот модный показ.

Линдси Уиксон / Фото: Getty Images

Отметим, несмотря на колоссальную популярность, некоторое время девушка не работала. С 2017 по 2018 год из-за разрывов связок в подушечках стопы, которые были вызваны ношением каблуков, она брала творческий отпуск.

За многие годы в модельном бизнесе Линдси успела поработать с Chanel, John Galliano, Versace, Miu Miu, Jill Stuart, Dior и Alexander McQueen. Также она неоднократно появлялась на обложках Vogue и других знаменитых журналов. Одним из культовых фото девушки стала обложка для Elle Japan, для которой она снялась с Карлом Лагерфельдом.

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