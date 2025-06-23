Супермодель Наоми Кэмпбелл сходила с детьми на прогулку в лес

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

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55-летняя британская модель и звезда 90-х Наоми Кэмпбелл опубликовала в своем Instagram фото с прогулки со своими детьми. Они отправились в лес.

Как обычно, лица сына и дочери она не показывает, а публикует фото со спины. Сама модель одета в свободное светлое платье и кроссовки.

Наоми Кэмпбелл с детьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

«В лесу. Обнимаем деревья. В окружении моих биений сердца, моих благословений — моих детей», — написала Кэмпбелл под фото.

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Наоми Кэмпбелл с сыном / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл с сыном / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Отметим, Наоми Кэмпбелл стала мамой впервые в мае 2021 года. Тогда она сообщила о рождении своей дочери, опубликовав фотографию в Instagram. Позже, в июне 2023 года, у нее появился второй ребенок — сын. Модель не раскрывает детали их рождения — имело ли место быть суррогатное материнство или усыновление. Также неизвестны их имена.

Видимо, у сына Наоми был на днях день рождения, ведь она показала в Сети фотозону в виде пожарной станции и большую цифру два перед ней.

© Instagram Наоми Кэмпбелл

Ранее, напомним, Наоми Кэмпбелл в нежном образе позировала в Каннах. Она пришла на премьеру историко-романтичного драматического фильма «История звука» (The History of Sound) в рамках Каннского кинофестиваля.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press